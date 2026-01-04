СТД планирует проводить ежегодную благотворительную акцию 17 января

Средства, вырученные от спектаклей, направят в фонд союза, отметил народный артист РФ Владимир Машков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Союз театральных деятелей (СТД) России готовит к проведению ежегодную благотворительную акцию в честь Дня артиста. Средства, вырученные от спектаклей, будут направлены в фонд СТД, сообщил в беседе с ТАСС председатель союза народный артист РФ Владимир Машков.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился учредить День артиста, который предлагается отмечать 17 января (в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского). Постановление об установлении праздника было принято после обращения Машкова в правительство.

"Я надеюсь, это будет большой праздник. В этот день мы будем представлять лучшее, что у нас есть, благодарить артистов, которые нас воспитали, представлять молодое поколение и новые спектакли. Мы также планируем в этот день проводить благотворительную акцию, когда сборы от спектаклей пойдут в фонд Союза театральных деятелей для поддержки действующих артистов, начинающих, и тех, кто уже прошел свой путь, но продолжает быть с нами", - сказал он.