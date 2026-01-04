В Швейцарии объявили 9 января днем национального траура после трагедии в баре

В начале траурной церемонии в Кран-Монтане во всех церквях Швейцарии зазвонят колокола

ЖЕНЕВА, 4 января. /ТАСС/. Власти Швейцарии планируют сделать 9 января днем национального траура после пожара в баре курорта Кран-Монтана, при котором погибли 40 человек. Об этом заявил президент конфедерации, министр экономики страны Ги Пармелен.

"9 января федеральные власти совместно со швейцарскими церквями планируют провести день национального траура", - сказал он в интервью газете Tages-Anzeiger. Президент также намерен принять участие в мемориальной церемонии, запланированной на тот же день.

"В качестве еще одного знака национальной солидарности в 14:00, в начале траурной церемонии в Кран-Монтане, во всех церквях Швейцарии зазвонят колокола. Кроме того, на это время запланирована минута молчания по всей стране", - добавил Пармелен.