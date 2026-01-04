Порядка 16 тыс. абонентов Запорожской области остаются без света

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Почти 16 тыс. абонентов Запорожской области остаются без электричества из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Вечером 3 января Балицкий сообщал о 33 тыс. абонентов, оставшихся без света. Ремонт предполагалось завершить в течение двух часов.

"Около 16 тыс. абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения в результате локальных аварий на линиях. Отключения затронули Бердянский, Куйбышевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также около 3 тыс. абонентов в Мелитопольском городском округе", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что часть повреждений произошла в ночное время, энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.