Детей погибшей при ударе ВСУ по Хорлам хотят разместить в интернате

Похороны многодетной матери уже состоялись, сообщила врио главы Каланчакского муниципального округа Галина Перелович

КАЛАНЧАК /Херсонская область/, 4 января. /ТАСС/. Четверых детей многодетной матери, погибшей в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь, намерены направить в интернат, сообщила ТАСС врио главы Каланчакского муниципального округа Галина Перелович.

"Пятеро детей [остались после гибели женщины]. Но один ребенок - от второго мужа, он сейчас находится с папой. Четверо детей - в настоящее время мы прорабатываем, как мы им поможем: то ли оставим с бабушкой (но мы тоже понимаем возраст бабушки, дедушка - после инсульта), мы понимаем, что четверо детей - это сложно для этой женщины будет; может быть, пока согласуем, может быть, мы пока их поместим в интернат, потому что там сложная жизненная ситуация", - сказала Перелович.

Она уточнила, что похороны ставшей жертвой ВСУ многодетной матери уже проведены.

Ночью 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести был доставлен 31 человек, в том числе 5 детей. По последним данным, погибли 29 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.