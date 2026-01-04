За выплатами после удара ВСУ по Хорлам обратились первые пять семей

Для проведения экспертизы у всех жертв теракта уже отобраны образцы ДНК, сообщила врио главы Каланчакского муниципального округа Галина Перелович

© Даниил Михайлов/ ТАСС

КАЛАНЧАК /Херсонская область/, 4 января. /ТАСС/. Документы на единовременные выплаты от властей Херсонской области начали собирать первые пять семей, пострадавших и погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь, сообщила ТАСС врио главы Каланчакского муниципального округа Галина Перелович.

Правительство Херсонской области 1 января создало оперативный штаб помощи пострадавшим при украинской атаке. Губернатор региона Владимир Сальдо установил размер единовременной выплаты: родственники погибших могут получить 1 567 500 рублей, раненые - 313 500 рублей за легкий вред здоровью и 627 000 рублей за тяжкий вред и вред средней тяжести.

"Пока обратились у нас пятеро. Сегодня конкретно занимаемся. Отработали с ЗАГСом, чтобы людям помочь. Мы собираем сами справки всем, кто не может (обратиться в штаб самостоятельно - прим. ТАСС), мы им помогаем [собирать пакеты документов]", - сказала Перелович.

Глава округа уточнила, что часть пострадавших и погибших зарегистрированы в Республике Крым, поэтому власти Херсонской области пока определяют механизм выплат им, при необходимости помогают с транспортировкой.

Перелович добавила, что для проведения экспертизы у всех жертв теракта уже отобраны образцы ДНК. "Ждем еще представителей из Москвы, из Ставрополя и из Краснодара. Приедут. Но ДНК всех, кого нужно опознавать, взято и уже направлено (на экспертизу - прим. ТАСС)", - уточнила она.

Ночью 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести был доставлен 31 человек, в том числе 5 детей. По последним данным, погибли 29 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.