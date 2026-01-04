Частные спонсоры предлагают помощь пострадавшим при теракте ВСУ в Хорлах

Предложения, в частности, поступили из Санкт-Петербурга и Самары

КАЛАНЧАК /Херсонская область/, 4 января. /ТАСС/. Штаб помощи пострадавшим в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах в Херсонской области получил несколько предложений спонсорской поддержки от неравнодушных жителей России, сообщила ТАСС врио главы Каланчакского муниципального округа Галина Перелович.

Предложения, в частности, поступили из Санкт-Петербурга и Самары. Перелович поблагодарила спонсоров, отметив, что деньги штаб пока не принимает, поскольку семьи погибших и пострадавшие еще шокированы произошедшим терактом ВСУ.

"Как только люди немножечко отойдут от этого шока, всем будет оказана помощь по линии спонсорства. Партия "Единая Россия" тоже собирает спонсорскую помощь. Все люди будут охвачены. Пока обрабатываем все, а потом уже будем работать со спонсорами", - сказала Перелович.

Ночью 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести был доставлен 31 человек, в том числе 5 детей. По последним данным, погибли 29 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.