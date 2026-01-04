В больницах Крыма после атаки ВСУ на Хорлы остаются 11 человек

Из них четверо детей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. После атаки ВСУ на Хорлы в Херсонской области в больницах Крыма остаются 11 пострадавших, среди которых 4 детей. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое", - сказал он, отметив, что остальные пациенты находятся в среднетяжелом состоянии. Их лечение координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Кузнецов также сообщил, что 12-летнего подростка, получившего серьезные травмы в результате атаки ВСУ на Хорлы, доставят на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Ранее уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев говорил, что состояние мальчика стабилизируют и готовят ребенка к эвакуации в РДКБ в Москве.