В ЛНР восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Специалисты продолжают работы в прифронтовых населенных пунктах для стабилизации напряжения в сети

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 4 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение на севере Луганской Народной Республики после атаки ВСУ по энергообъектам региона 2 января. Об этом сообщил руководитель штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Энергетики восстановили электроснабжение потребителей и социально значимых объектов в северном регионе после атаки ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС)", - говорится в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на Говтвина.

Он добавил, что специалисты продолжают работы в прифронтовых населенных пунктах для стабилизации напряжения в сети, из-за чего "у некоторых потребителей могут наблюдаться веерные отключения электроэнергии".

По словам вице-премьера региона, там завершить ремонтные работы планируется до конца дня.

В ночь на 2 января ВСУ атаковали энергообъекты ЛНР, в результате чего без света остались более 85,4 тыс. абонентов. Были обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Сообщалось о сложной ситуации в одном из прифронтовых городов, где восстановление займет от трех до пяти суток.