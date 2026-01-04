В Крыму простились с погибшей при атаке ВСУ на Хорлы ведущей Нового года

Церемония состоялась в Свято-Никольском храме, где собрались порядка 100 человек

© Алексей Малашенко/ ТАСС

АРМЯНСК /Республика Крым/, 4 января. /ТАСС/. Церемония прощания с Ириной Дягилевой, которая погибла из-за атаки ВСУ во время новогоднего праздника в Хорлах Херсонской области, прошла в Армянске Республики Крым, передает корреспондент ТАСС.

Церемония состоялась в Свято-Никольском храме, где собрались порядка 100 человек, в том числе родные и друзья Дягилевой. Отпевание провел настоятель храма протоиерей Василий Черкавский. Дягилева работала в Армянске ведущей свадеб, корпоративов и вечеринок. По словам знакомых девушки, в Хорлы она приезжала специально для проведения Нового года.

"Светлый, позитивный, жизнерадостный человек, несший в этот мир только радость и улыбки. Ее жизнь оборвалась в новогоднюю ночь при атаке дронов на село Хорлы в Херсонской области. Мы глубоко скорбим", - написал в Telegram-канале глава администрации Армянска Василий Телиженко.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где жители встречали Новый год. Погибли 29 человек, установлены личности 12 погибших. Пострадали не менее 60 человек.