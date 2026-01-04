В станице на Кубани начали ремонт поврежденных при атаке БПЛА домов

Пострадавшим окажут необходимую помощь

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Ремонтные работы начаты в Кореновском районе Краснодарского края, где при атаке беспилотников частично разрушили частный дом, еще в трех повреждено остекление. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Сергей Голобородько.

"Окажем всю необходимую помощь людям, пострадавшим от падения БПЛА. Бригада приступила к восстановительным работам", - говорится в сообщении.

При атаке ВСУ 4 января обломки беспилотника частично разрушили частный дом в ст. Журавская в Кореновском районе Краснодарского края, еще в трех домах повреждено остекление. Никто не пострадал.