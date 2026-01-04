Сальдо: для помощи пострадавшим в Хорлах привлекли федеральные медицинские силы

Число погибших возросло до 29 человек, среди них двое детей

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 4 января. /ТАСС/. Власти привлекли к помощи пострадавшим от атаки ВСУ по кафе в Хорлах Херсонской области федеральные медицинские силы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Штаб при правительстве Херсонской области организовал выплаты и медицинскую помощь пострадавшим и семьям погибших. Мы привлекли федеральные медицинские силы, помощь оказывается в полном объеме", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал список необходимых документов для получения выплат семьям погибших и раненых.

Сальдо уточнил, что число погибших возросло до 29 человек, среди них двое детей. Всего пострадали не менее 60 мирных жителей.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар.