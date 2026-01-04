В Татарстане в Менделеевске окажут поддержку семьям погибших в колодце детей

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров выразил соболезнования родным погибших

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Семьям двух детей, найденных мертвыми в колодце в Менделеевске в Татарстане, окажут всю необходимую поддержку. Об этом сообщил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

"Трагедия произошла в Менделеевске. Двое десятилетних детей погибли, упав в колодец, расположенный рядом с несанкционированной горкой. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Семьям будет оказана вся необходимая поддержка", - написал он в Telegram-канале.

Искандаров подчеркнул, что горка и место для катания, рядом с которыми находится колодец, несанкционированные. Колодец находится на балансе коммерческого предприятия. Чиновник поручил проверить территорию муниципалитета на предмет заброшенных конструкций, чтобы их немедленно ликвидировать или надежно изолировать.

Дети были обнаружены в колодце 4 января. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).