В Марий Эл мобилизовали весь парк коммунальной техники на очистку дорог от снега

Дорожниками израсходовано 147 тонн пескосоляной смеси и 98 тонн соли для борьбы с гололедицей

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 4 января. /ТАСС/. Власти Марий Эл мобилизовали весь парк коммунальной техники на очистку дорог от последствий обрушившегося на регион снегопада. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики Юрия Зайцева.

"Коммунальные службы в условиях непрекращающихся осадков перешли на усиленный режим работы и мобилизовали весь парк имеющейся техники для очистки дорог от снега", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что только на трассах федерального значения работает почти 30 единиц техники, дорожниками израсходовано 147 тонн пескосоляной смеси и 98 тонн соли для борьбы с гололедицей. На региональных дорогах работает свыше сотни единиц техники и десять бригад, которые заняты расчисткой посадочных площадок для пассажирского транспорта и дорожных знаков. "На автодорогах, проходящих по территории Марий Эл, не допущено перерывов и остановок в движении транспортных средств, а также ДТП по условиям содержания автодорог", - заметил собеседник агентства.

В столице региона - Йошкар-Оле - власти планируют привлечь технику сторонних организаций для выполнения определенных видов работ, чтобы ускорить процесс уборки. "Ночью уборка не прекратится и будет дополнена вывозом снега", - пояснили в пресс-службе главы республики, подчеркнув, что из-за работы техники проезд по ряду улиц в вечернее и ночное время ограничат. Здесь также попросили водителей не оставлять автомобили вдоль обочин, где планируется вывоз снега.

Ранее Зайцев в связи с обрушившимся на регион снегопадом, сопровождаемым сильным ветром, призвал граждан по возможности оставаться дома и не выходить на улицу, а водителей - воздержаться от поездок на личном транспорте. "Поручил перевести все дорожные и коммунальные службы на круглосуточный режим работы, экстренные оперативные службы также работают в усиленном режиме", - отмечал Зайцев, заверив, что службы республики делают все необходимое для нормализации обстановки.