В Первоуральске семье предоставили маневренное жилье после взрыва газа

Пункт временного размещения для жильцов здания не потребуется
14:48

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Семье, оставшейся без крова из-за взрыва газа в Первоуральске Свердловской области, предоставлено маневренное муниципальное жилье. Пункт временного размещения для жильцов здания не потребуется, сообщил глава города Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

Горят три квартиры. Взрыв газа в жилом доме в Свердловской области

"Провели встречу с жителями дома, обсудили текущую ситуацию и потребности. По итогам осмотра и общения пункт временного размещения не требуется. Одной семье предоставлено маневренное муниципальное жилье", - сказано в сообщении. 

