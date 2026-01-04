Статья
Горят три квартиры. Взрыв газа в жилом доме в Свердловской области
Редакция сайта ТАСС
12:42
обновлено 13:40
Три квартиры горят после взрыва газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, пожарные ликвидировали открытое горение.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых информировал ТАСС, что три человека доставлены в медучреждение для оказания первой помощи. По данным департамента информационной политики региона, после взрыва эвакуированы десять человек, в том числе три ребенка.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Взрыв газа с последующим горением произошел в квартире четырехэтажного жилого многоквартирного дома на улице Ильича, сообщили в МЧС РФ.
- После взрыва загорелись три квартиры. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 35 кв. м.
- Проводится проливка и разборка конструкций.
- Согласно данным департамента информационной политики Свердловской области, на месте пожара работают 52 человека личного состава и 17 единиц техники.
Пострадавшие
- Три человека доставлены в медучреждение для оказания первой помощи.
- Как уточнили в прокуратуре региона, двоим обратившимся за медпомощью госпитализация не потребовалась.
- Хозяйка квартиры получила ожоги, еще двое пострадавших - ее соседки - отравились угарным газом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Причина пожара и расследование ЧП
- Согласно информации начальника пресс-службы свердловского главка МВД, "с большой долей вероятности" ЧП произошло из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.
- В СУ СК по региону информировали о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
- На месте ЧП работают сотрудники СК, МЧС и полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, устанавливается точная причина произошедшего, добавили в следственном управлении СК.