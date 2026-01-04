Статья

Горят три квартиры. Взрыв газа в жилом доме в Свердловской области

Три квартиры горят после взрыва газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, пожарные ликвидировали открытое горение.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых информировал ТАСС, что три человека доставлены в медучреждение для оказания первой помощи. По данным департамента информационной политики региона, после взрыва эвакуированы десять человек, в том числе три ребенка.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрыв газа с последующим горением произошел в квартире четырехэтажного жилого многоквартирного дома на улице Ильича, сообщили в МЧС РФ.

После взрыва загорелись три квартиры. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 35 кв. м.

Проводится проливка и разборка конструкций.

Согласно данным департамента информационной политики Свердловской области, на месте пожара работают 52 человека личного состава и 17 единиц техники.

Пострадавшие

Три человека доставлены в медучреждение для оказания первой помощи.

Как уточнили в прокуратуре региона, двоим обратившимся за медпомощью госпитализация не потребовалась.

Хозяйка квартиры получила ожоги, еще двое пострадавших - ее соседки - отравились угарным газом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Причина пожара и расследование ЧП

Согласно информации начальника пресс-службы свердловского главка МВД, "с большой долей вероятности" ЧП произошло из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

В СУ СК по региону информировали о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

На месте ЧП работают сотрудники СК, МЧС и полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, устанавливается точная причина произошедшего, добавили в следственном управлении СК.

Помощь пострадавшим в ЧП