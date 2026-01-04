ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Свердловской области произошел взрыв газа в жилом доме

Пострадал один человек
Редакция сайта ТАСС
11:56
обновлено 12:04
© Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Три квартиры горят после взрыва газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Взрыв газа с последующим горением произошел в квартире 4-этажного жилого многоквартирного дома по адресу: Первоуральск, ул. Ильича. Горят три квартиры", - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате происшествия пострадал один человек.

В пресс-службе добавили, что пожарными спасены два человека, пятеро эвакуировались самостоятельно.

На месте пожара работают 16 человек личного состава и 6 единиц техники. 

РоссияСвердловская область