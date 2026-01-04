В Свердловской области произошел взрыв газа в жилом доме
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Три квартиры горят после взрыва газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Взрыв газа с последующим горением произошел в квартире 4-этажного жилого многоквартирного дома по адресу: Первоуральск, ул. Ильича. Горят три квартиры", - говорится в сообщении.
Предварительно, в результате происшествия пострадал один человек.
В пресс-службе добавили, что пожарными спасены два человека, пятеро эвакуировались самостоятельно.
На месте пожара работают 16 человек личного состава и 6 единиц техники.