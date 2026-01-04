В Свердловской области ликвидировали открытое горение после взрыва газа в доме

Площадь пожара составила 35 кв. м

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, площадь пожара составила 35 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на площади 35 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

Взрыв газа с последующим горением произошел в квартире 4-этажного жилого многоквартирного дома на улице Ильича. Предварительно, пострадал один человек. На месте пожара работают 16 человек личного состава и 6 единиц техники.