В Свердловской области ликвидировали открытое горение после взрыва газа в доме
Редакция сайта ТАСС
12:09
обновлено 12:22
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, площадь пожара составила 35 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на площади 35 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
Взрыв газа с последующим горением произошел в квартире 4-этажного жилого многоквартирного дома на улице Ильича. Предварительно, пострадал один человек. На месте пожара работают 16 человек личного состава и 6 единиц техники.