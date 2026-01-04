Двум пострадавшим при взрыве газа на Урале не потребовалась госпитализация

Проводится отселение жителей дома в пункт временного размещения

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Двоим обратившимся за медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области не потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Читайте также Горят три квартиры. Взрыв газа в жилом доме в Свердловской области

Ранее стало известно, что после инцидента трое человек были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

"В результате хлопка газовоздушной смеси пострадала собственница квартиры, 1972 года рождения, в которой произошел данный инцидент. Первоначально за медицинской помощью обратились еще два жильца дома, госпитализация которых, по имеющимся данным, не потребовалась", - сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, проводится отселение жителей дома в пункт временного размещения.

"Специалисты оценят устойчивость конструкций дома после данного инцидента. Надзорное ведомство проверит соблюдение жилищных прав жителей дома. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего вопросы обслуживания и проверки газового оборудования", - рассказали в пресс-службе.