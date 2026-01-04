Трех человек доставили в больницу после взрыва газа в доме на Урале

В медучреждении находятся три женщины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Трое пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области доставлены в медучреждение для оказания медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что, предварительно, пострадал один человек. Пожарные спасли двоих людей, пятеро эвакуировались самостоятельно.

"В больницу для оказания первичной медицинской помощи доставлены хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры", - сказал Горелых.

На месте работают сотрудники территориального ОВД. Как сообщил ТАСС Горелых, по предварительным данным, инцидент не связан с проявлениями криминала, с большой долей вероятности ЧП произошло из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием. "По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", - отметил он.