Взрыв газа в доме Первоуральска связан с нарушением техники безопасности

По предварительным данным, инцидент не связан с проявлениями криминала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Взрыв газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, предварительно, произошел из-за нарушений правил техники безопасности. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"По предварительным данным, инцидент не связан с проявлениями криминала. С большой долей вероятности ЧП произошло из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием", - сказал он.