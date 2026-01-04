В Первоуральске из-за взрыва газа в дома развернули штаб экстренных служб
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Штаб экстренных и коммунальных служб развернут в Первоуральске Свердловской области после взрыва газа в многоэтажном доме. Об этом сообщил глава города Игорь Кабец в своем Telegram-канале.
"Выехал на место происшествия в жилом доме по ул. Ильича, где в результате хлопка газа произошел пожар. <...> Развернут штаб экстренных и коммунальных служб. Ситуацию держу на личном контроле. Проводится сбор информации о необходимости временного размещения жителей, информация уточняется", - написал он.
Взрыв газа с последующим горением произошел в квартире четырехэтажного жилого многоквартирного дома на улице Ильича, после взрыва загорелись три квартиры. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 35 квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций.