Из-за взрыва в жилом доме в Свердловской области эвакуировали 10 человек

Среди них трое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Десять человек, в числе которых три ребенка, эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"По предварительной информации, погибших нет, пострадали 3 человека, 10 человек эвакуированы, в том числе 3 ребенка. На месте пожара работают 52 человека личного состава и 17 единиц техники. Глава города работает на месте пожара", - говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщал ТАСС, что инцидент "с большой долей вероятности" связан с нарушением правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием. "По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", - отметил он.