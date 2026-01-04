После взрыва в доме в Свердловской области завели дело

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета, МЧС и полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Уголовное дело по признакам оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено после взрыва в доме в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"По предварительным данным, возможной причиной возгорания стал хлопок бытового газа. <…> По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета, МЧС и полиции. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, устанавливается точная причина произошедшего", - сообщили в ведомстве.