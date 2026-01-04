В Туле жильцам эвакуированных домов разрешили вернуться домой

Фрагмент БПЛА обезврежен

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 4 января. /ТАСС/. Специалисты завершили работы на месте обнаружения неразорвавшейся боевой части БПЛА в Туле. Жильцам эвакуированных домов разрешено вернуться в квартиры, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"Работы специалистов на месте обнаружения фрагментов БПЛА около одного из домов по улице Свободы в Туле завершены. Боевая часть обезврежена. Жители могут вернуться в свои квартиры", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что жильцов четырех многоквартирных домов на улице Свободы в Туле эвакуировали после обнаружения неразорвавшейся части украинского БПЛА. Был развернут пункт временного размещения, предоставлен автобус для перемещения жителей.