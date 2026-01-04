Женщина вытащила тяжелораненого мужа из горящего из-за атаки ВСУ кафе в Хорлах

Ей также удалось эвакуировать с места удара еще одного человека

АЛЕКСАНДРОВКА /Херсонская область/, 4 января. /ТАСС/. Пострадавшая директор школы в Каланчаке Ирина Бот рассказала ТАСС, как ей удалось вытащить тяжелораненого мужа из горящего из-за атаки ВСУ кафе в Хорлах Херсонской области. Кроме супруга, женщине удалось эвакуировать с места удара еще одного человека.

Бот приехала в Херсонскую области из Крыма, когда узнала, что в регионе остро не хватает педагогов и нужна помощь. Женщина помогла с открытием школы в Каланчакском районе и стала ее директором.

"Здесь действительно сложно. В ту новогоднюю ночь не то, что мы хотели отпраздновать, с салютами. Мы живем в таких тяжелых условиях СВО, и нам просто не хватает немножечко радости. И вот люди решились и собрались. Очень было много молодежи. Такие молодцы эти дети, подростки, так организованно сели за стол, пели песни, танцевали. Радовалась за эту молодежь. Многих из них уже нет", - сказала Бот.

По ее словам, взрывов было несколько. Первый произошел за пределами кафе, в котором она с супругом и другими гостями отмечала Новый год. Когда Бот вышла из здания, отчетливо услышала звук приближающихся беспилотников ВСУ. Произошел еще один взрыв, ее отбросило в сторону. "Прошло какое-то время, я подняла голову и увидела на черном небе белый-белый самолетик. И я поняла, что это смерть. Смерть для нас всех", - поделилась собеседница агентства. Затем услышала шум.

"Я поняла, что это шум - это крики людей. Люди, которые горели, которые просили о помощи, лежали, раненые. Мой муж был среди них. Он был ранен тяжело. Я его смогла поднять, кое-как донести до машины, уложила его на заднее сиденье", - рассказала пострадавшая.

Пыталась спасти

Ирина Бот пыталась спасти и других раненых, с чужой помощью в свой автомобиль положила еще одного мужчину. И на своей "битой машине на трех колесах" она доехала до больницы в Каланчаке.

"Темная ночь. Постоянный шум этих беспилотников. Это был ужас. У меня контузия, головная боль. У меня до сих пор какие-то ужасы, страхи. Я не могу спать. У меня ранение в ногу. Я сразу, кстати, не поняла, что я ранена, и как мне плохо. Наверное, я ничего не чувствовала в этот момент, понимала только, что надо помочь, спасти", - вспоминает женщина.

Супруг Ирины позднее скончался, как и второй мужчина, которого ей удалось довезти до больницы. Мужа она похоронила 3 января.