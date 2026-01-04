Россиян не оказалось в списке погибших при пожаре в Швейцарии

Полиция идентифицировала личности всех жертв трагедии на курорте Кран-Монтана

Редакция сайта ТАСС

Цветы на месте пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана, Швейцария © AP Photo/ Antonio Calanni

ЖЕНЕВА, 4 января. /ТАСС/. Личности всех 40 погибших в результате пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана идентифицированы, россиян среди них нет. Это следует из заявления, размещенного на сайте полиции кантона Вале.

В списке погибших оказались граждане Бельгии, Италии, Португалии, Румынии, Турции, Франции, Швейцарии, а также несколько человек с двойным и тройным гражданством вышеуказанных стран, а также подданные Великобритании, Израиля и ОАЭ. Самой взрослой жертве трагедии было 39 лет, самой младшей - 14.