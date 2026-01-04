Никол Пашинян подписал дорожную карту "по обновлению Армянской церкви"

Также документ подписали шесть архиепископов и четыре епископа

ЕРЕВАН, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с шестью архиепископами и четырьмя епископами подписал дорожную карту "по обновлению Армянской церкви". Видеоролик с подписания так называемой карты армянский премьер выложил в своем Telegram-канале.

Подписанный текст состоит из пяти пунктов: продвижение повестки обновления, отстранение фактического главы Армянской апостольской церкви (ААЦ), избрание местоблюстителя католикоса в установленном порядке, принятие Устава ААЦ и избрание Католикоса всех армян в установленном порядке.

В тексте указано, что Устав должен закрепить механизмы соблюдения канонических принципов, финансовой прозрачности и обеспечения этических норм духовенства.

Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя его за политику в отношении непризнанного Нагорного Карабаха. В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведет кампанию за смещение Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.

8 декабря 2025 года Никол Пашинян представил план "по обновлению Армянской апостольской церкви" после смещения с должности Гарегина II.