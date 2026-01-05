Журналист Кривошеев намерен оспорить статус иноагента

Беседа по рассмотрению искового заявления назначена на 12 января, сообщили в суде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы назначил беседу по факту рассмотрения искового заявления журналиста Кирилла Кривошеева к Минюсту РФ об оспаривании статуса иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Беседа назначена на 12 января 2026 года. Административный истец: Кривошеев К. С. Административный ответчик: Минюст РФ", - сообщили в суде.

Бывшего сотрудника "Коммерсанта" Кривошеева внесли в реестр иноагентов в ноябре 2025 года.