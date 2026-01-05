СК: никто не подтвердил версию побега пропавших под Красноярском Усольцевых

Запрета у семьи на выезд за границу не было, сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства Яна Сырымбетова

КРАСНОЯРСК, 5 января. /ТАСС/. Никто из опрошенных свидетелей не подтвердил версию побега семьи Усольцевых, пропавших в горной тайге в Красноярском крае. Об этом ТАСС в интервью к 15-летию Следственного комитета России сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства Яна Сырымбетова.

"Всех очень интересовала возможность выезда Усольцевых за границу, то есть возможность побега. Но эта версия не нашла своего подтверждения. Семья была выездная, запрета у них на выезд за границу не было. Дома у них мы нашли просроченные заграничные паспорта, в которых стоят штампы, говорящие о том, что люди систематически выезжали за пределы Российской Федерации. С заявлениями о получении новых паспортов они не обращались. Также нами обнаружены паспорта граждан РФ. В принципе, семья, если бы хотела уехать куда-то за границу, то могла спокойно это сделать. Родственники говорят о том, что предпосылок к тому, чтобы собраться им и уехать, никого не предупредив, не было", - сообщила Сырымбетова.

28 сентября 2025 года супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе.