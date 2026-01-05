Пострадавшего при ударе ВСУ ребенка из Херсонской области доставили в РДКБ

Пациент благополучно перенес дорогу

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ребенок, получивший тяжелую минно-взрывную травму в результате атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января, доставлен в РДКБ Минздрава России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России госпитализирован 12-летний ребенок, получивший тяжелую минно-взрывную травму в результате атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января. В сопровождении специалистов службы медицины катастроф ребенок транспортирован в Москву и госпитализирован сегодня в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России. Дорогу пациент перенес удовлетворительно", - говорится в сообщении.

Ранее медицинская помощь пациенту была оказана в медицинских организациях Херсонской области и Республики Крым.

"Пациент поступил в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Сразу после поступления ему было выполнено комплексное лабораторно-инструментальное обследование, в том числе компьютерная томография головного мозга, грудной и брюшной полости. В ближайшее время мультидисциплинарной командой будет определена дальнейшая тактика лечения и необходимость проведения хирургического вмешательства", - сообщил руководитель Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной, чьи слова привели в пресс-службе министерства.