Цивилева: в РФ разработали методику восстановления после спинномозговых травм
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Уникальная методика по восстановлению ветеранов СВО, получивших спинномозговые и периферические травмы, разработана в России и применяется в реабилитационных центрах. Об этом ТАСС сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Восстановлению ветеранов со спинномозговыми и периферическими травмами помогает уникальная методика, которую разработали в реабилитационном центре "Огонек". Она помогает тренировать шаговые движения, что позволило некоторым защитникам снова встать на ноги. При реабилитации в центре применяют вертикализатор, который потом отдают ветеранам для продолжения занятий дома", - сказала она.
Ранее Цивилева сообщила ТАСС, что за 2,5 года работы фонда различные средства технической реабилитации, в том числе высокотехнологические спортивные протезы, получили свыше 4 тыс. ветеранов.
Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают с медицинской и соцреабилитацией, в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах России.