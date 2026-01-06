Цивилева: в РФ разработали методику восстановления после спинномозговых травм

По словам заместителя министра обороны России, этот способ помогает тренировать шаговые движения, что позволило некоторым ветеранам СВО снова встать на ноги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Уникальная методика по восстановлению ветеранов СВО, получивших спинномозговые и периферические травмы, разработана в России и применяется в реабилитационных центрах. Об этом ТАСС сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Восстановлению ветеранов со спинномозговыми и периферическими травмами помогает уникальная методика, которую разработали в реабилитационном центре "Огонек". Она помогает тренировать шаговые движения, что позволило некоторым защитникам снова встать на ноги. При реабилитации в центре применяют вертикализатор, который потом отдают ветеранам для продолжения занятий дома", - сказала она.

Ранее Цивилева сообщила ТАСС, что за 2,5 года работы фонда различные средства технической реабилитации, в том числе высокотехнологические спортивные протезы, получили свыше 4 тыс. ветеранов.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают с медицинской и соцреабилитацией, в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах России.