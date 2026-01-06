Файзуллин в рамках "Елки желаний" исполнил мечты мальчиков из Смоленской области

Подарок получила и маленькая сестра мальчиков, а также родители детей

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечты братьев Александра и Ивана из Гедеоновки Смоленской области. Он подарил мальчикам тюбинг-ватрушку и рации.

Пятилетний Иван увлекается компьютерными играми, любит работать с конструктором, играть в настольные игры, с машинками, радиоуправляемыми игрушками, игрушечным оружием. Особенно Ваня любит кататься зимой с горки вместе с братом. В том году у мальчика лопнула тюбинг-ватрушка. И чтобы кататься вместе с братом, он мечтал о новой большой ватрушке. Старший брат Вани Александр в свои семь лет увлекается программированием, и также, как и его брат любит конструкторы и машинки, научные опыты и технологии. Саша очень любит играть с братом в игры, связанные с разведкой, работой спецслужб, полиции, в том числе на улице и на даче, поэтому его новогодним желанием стали рации, которые будут работать долго и на большие дистанции.

Мальчикам от лица Ирека Файзуллина пожелали исполнения желаний и хорошей учебы, после чего вручили подарки. Их передал министр архитектуры и строительства Смоленской области Константин Ростовцев. Подарок получила и маленькая сестра мальчиков, а также родители детей.

"Мы случайно узнали о "Елке желаний" благодаря чатам многодетных в Смоленске. Мы подходим под условия, решили принять участие. Когда увидела сюжет, что министр строительства снял их желание с елки, не поверили. Это очень волнительно, приятно. Люди верят в новогоднее волшебство", - рассказала мама мальчиков Валерия Александровна.

Она добавила, что надо верить до последнего, желания всегда сбываются. "Не всегда 31 декабря, иногда желания сбываются позже, иногда - раньше. Но они всегда сбываются. Верьте в чудеса - они случаются", - отметила мама детей.