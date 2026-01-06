Liga: причиной отставки главы СБУ Малюка стала огласка дела Миндича

Недовольство Владимира Зеленского вызвало то, что СБУ не смогла предотвратить вынос этого коррупционного скандала в публичное поле или хотя бы минимизировать его масштабы, отмечает издание

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Отставка главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка была вызвана тем, что он не смог предотвратить широкую огласку коррупционного дела Миндича. Об этом сообщило украинское издание Liga со ссылкой на свои источники.

Как рассказали собеседники издания, недовольство Владимира Зеленского вызвало то, что СБУ не смогла предотвратить вынос этого коррупционного скандала в публичное поле или хотя бы минимизировать его масштабы.

5 января стало известно, что Малюк подал в отставку. Как сообщило тогда издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, он согласился написать заявление после угроз Зеленского отстранить его от должности. Врио главы ведомства назначен начальник Центра специальных операций "А" СБУ Евгений Хмара.

При этом ряд СМИ и парламентариев, в частности, депутат Верховной рады Соломия Бобровская, отмечают, что отставка Малюка и назначение его преемника должно было утверждаться парламентом. При этом, по мнению Бобровской, правящей партии могло не хватить голосов для утверждения таких решений.

"Миндичгейт"

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором схемы следствие назвало друга Зеленского бинесмена Тимура Миндича. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире бизнесмена, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

По данным следствия, в деле замешаны бывшие и действовавшие на момент обнародования данных члены кабмина. Скандал привел к отставке министра юстиции Германа Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский был вынужден уволить его.

Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Украинские СМИ давно уже отмечают, что обнародованная на данный момент информация о коррупционной схеме - это лишь часть имеющихся у следствия данных, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках.