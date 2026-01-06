На курорте "Эльбрус" появятся полностью локализованные канатные дороги

Строительство запланировано на 2026 год

© Алексей Голенищев/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Первые полностью локализованные российские канатные дороги появятся на курорте "Эльбрус". Ими станут четыре новые канатные дороги, строительство которых запланировано на 2026 год, сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор института развития "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Что касается новых канатных дорог - четырех - мы заключили договор с компанией "Руслет". У этой компании есть в Твери завод по производству канатных дорог. И первые полностью локализованные канатные дороги появятся у нас на "Эльбрусе". Частично локализованные у нас есть на "Мамисоне". Все равно, так или иначе, с нуля очень сложно сразу взять и поставить на 100% состоящую из российских комплектующих канатную дорогу. Но на "Эльбрусе" по этим четырем канатным дорогам проблема решена - будет канатная дорога 100% российского производства", - сказал он.

Тимижев добавил, что из-за ограничения поставок возникают определенные сложности с обслуживанием канатных дорог, которые были построены с привлечением иностранных компаний - французских и австрийских.

"Есть определенные комплектующие, которые мы можем производить в России, но это небольшие комплектующие, запчасти, с ними проблем нет. Есть проблемные составляющие - элементы канатных дорог, которые здесь, в России, не локализованы и <…> необходимо использовать комплектующие непосредственно от завода-производителя. Не буду лукавить, используем механизм параллельного импорта, привозим - для нас безопасность туристов превыше всего, поэтому мы стараемся использовать оригинальные комплектующие, оригинальные запасные части", - подчеркнул собеседник агентства.

Тимижев отметил, что пока полностью отказаться от иностранных комплектующих сложно, так как они необходимы для обслуживания уже работающих канатных дорог, однако с каждым годом уровень локализации канатных дорог, строящихся на курортах "Кавказ.РФ", растет.

Ранее генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов сообщал, что в 2026 году на горнолыжном курорте "Эльбрус" начнется строительство четырех канатных дорог и 12 км трасс восточного сектора, которые разгрузят зону подъема на поляне Азау.