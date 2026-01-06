Прощание с Александрой Березовец-Скачковой пройдет 10 января

Александра Березовец-Скачкова © Александр Куров/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой, которая умерла 3 января, пройдет 10 января в Храме святителя Николая в Покровском. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Московского художественного театра им. А. П. Чехова.

"Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой состоится 10 января в 11:00 в Храме святителя Николая в Покровском (ул. Бакунинская, 100, стр. 6)", - говорится в сообщении.

Прах актрисы будет захоронен на Хованском кладбище Москвы после кремации.

Александра Березовец-Скачкова умерла 3 января на 53-м году жизни.