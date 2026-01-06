Алаудинов: жизни протоиерея Шестопалова ничего не угрожает

Евгений Шестопалов получил ранение при атаки FPV-дрона в района Дома народного творчества в Судже

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Жизни священника спецназа "Ахмат", настоятеля Свято-Троицкого храма протоиерея Евгения Шестопалова ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"У отца Евгения дела, конечно, не такие радужные. Действительно, его очень сильно посекло. Но, слава Богу, жить будет и мы сделаем все, чтобы у него все было хорошо", - сказал Алаудинов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил ранение в результате атаки FPV-дрона в района Дома народного творчества в Судже.