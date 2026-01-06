Леонов: в РФ со временем станут бесплатными прививки от ротавируса и ветрянки

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья, этот вопрос "рано или поздно будет решен"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Вопрос введения в России бесплатных прививок от ротавирусной инфекции и ветряной оспы в национальный календарь в настоящее время стоит в повестке правительства и Минздрава, он рано или поздно будет решен. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"[Ранее] было отложено введение еще двух вакцин: это ротавирусная инфекция и ветряная оспа. Тоже крайне значимые в социальном плане инфекционные заболевания, но там есть ряд вопросов, которые требуют решения, и поэтому государство пока откладывает введение данных вакцин в календарь прививок. <…> Да, в повестке правительства, в повестке министерства [стоит данный вопрос]. И в целом, безусловно, это вопрос, который требует решения, и он рано или поздно будет решен", - сказал он.

Ранее Леонов также сообщал, что вакцина от вируса папилломы человека может стать бесплатной для россиян, в 2027 году ее планируют добавить в национальный календарь прививок.

В национальный календарь прививок входит вакцинация от 12 распространенных заболеваний, в том числе от гепатита, пневмококковой инфекции, столбняка и туберкулеза. Большинство рекомендаций составлено для детей и взрослых, имеющих эпидемические показания, то есть находящихся в зоне риска или уже заболевших.