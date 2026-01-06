Хореограф назвала танцевальный стиль Трампа под YMCA "кричащим минимализмом"

Основательница сети танцевальных школ "Академия хореографии Синергия" Виктория Харитонова отметила, что "это типичный прием массовых перформансов, где эмоция и посыл важнее хореографической сложности"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Танцевальные движения или танцевальный стиль президента США Дональда Трампа под песню YMCA группы Village People можно описать как кричащий минимализм, он представляет собой скорее сценический перформанс, чем полноценный хореографический номер. Такое мнение ТАСС высказала основательница сети танцевальных школ "Академия хореографии Синергия", хореограф с 17-летним опытом Виктория Харитонова.

Трамп ранее заявил, что его жена Мелания Трамп ненавидит, когда он танцует на публике. Традицию танцевать во время публичных выступлений под YMCA Трамп заложил в 2020 году по ходу предпоследней предвыборной кампании. Во время звучания песни глава США двигает бедрами и наносит медленные удары кулаками по воздуху. Танец быстро превратился в мем и стал вирусным интернет-феноменом.

"С точки зрения хореографии, мы видим кричащий минимализм, - сказала Харитонова. - Вместо заученного построения букв Y-M-C-A, которое было бы логичным, используется комбинация: простые взмахи руками и покачивания корпуса. Это эффективный жест для мобилизации зала, потому что он прост для повторения и хорошо читается на расстоянии. Это типичный прием массовых перформансов, где эмоция и посыл важнее хореографической сложности".

Эксперт подчеркнула, что подобная пластика ближе не к танцевальным стилям, требующим выверенной техники, а к эстрадному и сценическому движению, где ключевую роль играет харизма исполнителя. "В классической, современной или уличной хореографии большое внимание уделяется координации, работе ног, балансу и музыкальности. Здесь же акцент смещен на жест, позу и энергетику. Это не танец в академическом смысле, а инструмент сценической коммуникации", - пояснила она.

По словам Харитоновой, важную роль играет и личный опыт исполнителя в публичных выступлениях. "Трамп в данном случае выступает не только как политик, но и как шоумен, который хорошо понимает базовые приемы коммуникации с массовой аудиторией. Он осознанно использует простые и узнаваемые движения, которые легко считываются и тиражируются", - отметила эксперт.

Она добавила, что минималистичная пластика соответствует логике мемов и короткого видеоконтента, доминирующего в социальных сетях. "Такие движения идеально вписываются в формат коротких роликов: они мгновенно узнаваемы, не требуют пояснений и легко копируются. Именно поэтому подобные перформансы быстро становятся вирусными", - сказала Харитонова, подчеркнув, что в политическом и публичном контексте требования к хореографии иные, в то время как у Трампа решающую роль играет "энергия, узнаваемость образа и умение управлять вниманием аудитории".