На Украине начали проверку из-за обучения по советским учебникам в Киеве

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Государственная служба качества образования Украины начала проверку из-за информации о школе в Киеве, в которой обучают по советским учебникам.

Издание "Следствие Инфо" ранее заявило, что обнаружило в городе "подпольную школу" при монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ), где обучаются более 60 детей с 1 по 9 класс и работают 16 учителей. Издание утверждает, что в школе придерживаются советской системы образования, преподают русский язык, смотрят фильмы и исполняют песни на русском языке. Вместе с тем, руководство организации отмечает, что это семейный клуб, а обучение является дополнительным.

После этого Госслужба качества образования заявила в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что по поручению министра образования Оксена Лисового проверит изложенные изданием факты. В пресс-службе пригрозили, что совместно с правоохранительными органами примут меры "для привлечения виновных к ответственности".

Ранее экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров в беседе с ТАСС отмечал, что украинские власти намерены и дальше ущемлять права русскоязычных и верующих УПЦ.