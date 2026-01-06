В России могут начать обрабатывать биометрию преступников без их согласия

Разработкой законопроекта займется Минюст совместно с другими заинтересованными ведомствами

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Правительство планирует внести в Госдуму законопроект, который разрешит обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Разработкой документа займется Минюст совместно с другими заинтересованными ведомствами. Представить проработанный документ в кабинет министров они должны будут в сентябре. Внесение проекта в Думу запланировано на апрель 2027 года.

14 декабря зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил, что в нижнюю палату парламента уже внесен законопроект, который позволил бы следить за бывшими заключенными по биометрии без их согласия при помощи "умных камер". При этом, отмечал Выборный, главная задача - предотвратить новые преступления, но с соблюдением принципов законности и конфиденциальности.