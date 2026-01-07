Пленный из ВСУ: солдат "Скалы" отправляют в самоубийственные атаки для пиара

Речь об атаках на точки, которые давно контролируются Россией, уточнил Роман Доля

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Командование 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ отправляет солдат в самоубийственные атаки с целью привлечения внимания к своей активности в зоне боевых действий. Об этом рассказал пленный Роман Доля в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Что касается тактики этой "Скалы", то я могу сказать, что их военная тактика основывается на пиаре. Людей они гребут, отправляют на штурмы, на какие-то закрепы. Я так понял, они пробуют [штурмовать] разные точки и места. Те, которые уже давным-давно контролируются [Россией] и туда давно невозможно попасть, но они это делают - для личного пиара, для статистики, чтобы показать, что они такой штурмовой полк. Людей они вообще не считают ни за кого. Не берегут", - рассказал он.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что командование 425-го штурмового полка ВСУ комплектует штурмовые группы из неподготовленных мобилизованных, которые провели в учебке не более недели. Также в силовых структурах уточняли, что мобилизованных украинских солдат с серьезными отклонениями по здоровью в полку "Скала" направляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов.