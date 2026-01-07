В ЛНР свыше 8,1 тыс. семей оформили сертификаты на маткапитал в 2025 году

Самым популярным направлением программы в регионе является получение ежемесячной выплаты на детей до трех лет

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Отделение Соцфонда России по Луганской Народной Республике в 2025 году оформило более 8,1 тыс. сертификатов на материнский капитал, сообщили ТАСС в организации.

"В 2025 году отделение Социального фонда России по ЛНР оформило более 8,1 тыс. сертификатов. Основной поток обращений граждан за оформлением пришелся на 2023 год, то есть с момента действия программы в республике. Так, в 2023 году сертификат получили более 23 тыс. семей, в 2024 - почти 13 тыс.", - сказано в сообщении.

В организации отметили, что с февраля 2025 года более 3 тыс. семей республики получили сертификат на материнский капитал проактивно, то есть беззаявительно - сразу после рождения ребенка, без необходимости обращений родителей и подачи документов. "Самым популярным направлением программы маткапитала в ЛНР является получение ежемесячной выплаты на малышей до 3 лет. В 2025 году соответствующие выплаты одобрены более 3,7 тыс. семей. Вторым востребованным направлением остается улучшение жилищных условий. Для покупки или строительства жилья средствами государственной поддержки в 2025 году воспользовались свыше 1,4 тыс. обладателей сертификата", - рассказали в региональном отделении Соцфонда.

Кроме того, как сообщили в организации, с сентября 2025 года в регионе впервые начали выплачивать пособие по беременности и родам студенткам, которые учатся очно в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. С сентября данную выплату получили 28 студенток региона на общую сумму, превышающую 2,3 млн рублей.

Материнский капитал - мера господдержки российских семей нацпроекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. После индексации 1 февраля 2023 года размер выплаты составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго ребенка он увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.