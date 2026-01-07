Файзуллин исполнил мечту подростка из села Смоляниново ЛНР

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России принял участие в акции "Елка желаний"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту 16-летнего Ильи из села Смоляниново Луганской народной республики (ЛНР). Он подарил подростку осциллограф.

Илья Нестеренко увлекается игрой на гитаре и любит самостоятельно ремонтировать технику. Мальчик сам починил сломанный дедушкин мопед, после чего и началось его увлечение техникой. Желанием Илья стал осциллограф - прибор для исследования параметров электрического сигнала, необходимый юноше для его взрослого и полезного увлечения. Файзуллин исполнил мечту подростка, а также передал памятные подарки его родителям и младшему брату. Презенты от федерального министра вручил исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Станислав Дупленко. Он пожелал мальчикам здоровья, отличной учебы и успешного достижения поставленных целей.

"Мне была поручена приятная миссия - поздравить семью с Новым годом и вручить долгожданный подарок. Самое важное в нашей жизни - это, конечно, дети. Важно, чтобы они были счастливы, верили в чудо и сами творили чудеса, когда вырастут", - отметил Дупленко.

Он добавил, что добрался до села по свободной трассе. Далее он обещал поехать в Северодонецк осматривать котельные, подключать дома в новогодние праздники.

Самому Илье понравился подарок тем, что к нему можно подключать сразу несколько приборов для измерения напряжения. Он рассказал, что давно ремонтирует машины по просьбам односельчан, даже военные обращались к ним с подобными просьбами.