В Нальчике отменили расширение улицы Карашаева после обращений горожан

В здании городской мэрии собрались более 40 нальчан

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 7 января. /ТАСС/. Расширение ул. Карашаева в столице Кабардино-Балкарии, включавшее вырубку около 70 сосен, решено отменить после многочисленных обращений горожан. Об этом заявил мэр Нальчика во время встречи с общественностью, передает корреспондент ТАСС.

В здании городской мэрии собрались больше 40 нальчан. Это не только люди, живущие в окрестностях ул. Карашаева, но и те, кто проявил активное участие в защите деревьев от вырубки. Встречу провел глава администрации столицы Кабардино-Балкарии Таймураз Ахохов. Он заверил жителей, что расширения проезжей части не будет, а деревья восстановят.

"Изначально планировалось увеличить дорогу из существующих двух полос до четырех. Для этого предполагалось срубить около 70 сосен. Но главой республики принято решение не проводить работы. Дорога останется в двухполосном исполнении, заменят покрытие, коммуникаций "уведут" под землю по программе "Чистое небо", а также полностью будут восстановлены зеленые насаждения", - сказал Ахохов.

Мэр Нальчика также отметил, что на месте вырубленных посадят крупномерные деревья. Представители общественности обратились с просьбой высадить именно сосны.

"Я живу на этой улице, провел свое детство здесь, хочу, чтобы мои дети и внуки жили в этом городе. Никогда я не видел на Карашаева автомобильных заторов, то есть причины расширения нет. Нужно решать проблему пробок комплексно, но не вырубкой деревьев", - поделился на встрече житель Нальчика Алан Джанаев.

Как ранее писал ТАСС, в столице Кабардино-Балкарии вырубили более 30 сосен на ул. Карашаева. Это вызвало большой общественный резонанс в социальных сетях. Глава республики Казбек Коков поручил мэрии столицы КБР приостановить работы, восстановить растительность и вынести проект на обсуждение с горожанами. А региональное управление СК сообщило, что проведет доследственную проверку и даст оценку законности проведения работ.