Во Франции прошла церемония прощания с Брижит Бардо

По просьбе семьи актрисы во время мессы присутствующим запретили делать фотографии и видеозаписи

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Церемония прощания с актрисой Брижит Бардо состоялась в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе (департамент Вар на юге Франции). Трансляцию вели основные французские телеканалы.

На церемонии присутствовали члены семьи артистки, ее друзья и представители фонда Бардо по защите животных. Почтить память актрисы пришли, в частности, певица Мирей Матьё, лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, канадский эколог Пол Уотсон, ставший известным благодаря своей борьбе против охоты на китов, а также музыканты из французской группы Gipsy Kings.

Актрису провожали в последний путь аплодисментами. На церемонии Матьё исполнила на латыни "Хлеб Ангелов" (Panis Angelicus), написанный Фомой Аквинским в XIII веке. "Брижит Бардо олицетворяла собой Францию. Она обладала поразительной красотой, как физической, так и душевной, - сказала Матьё по прибытии на церемонию. - Я всегда восхищалась тем, что она делала".

По просьбе семьи Бардо во время мессы присутствующим было запрещено делать фотографии и видеозаписи.

Актрису похоронили на Морском кладбище в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников, 1928-2000) - ее первого мужа, который, по утверждению актрисы, "сделал ее той, кем она стала". Вадим был постановщиком фильма "Бог создал женщину" (Et Dieu… créa la femme, 1956), имевшего успех не только во Франции, но и за рубежом. Лента собрала аудиторию в 33 млн зрителей, в том числе 16,9 млн в США. Картина принесла Бардо мировую славу. Американский певец Элвис Пресли, никогда не гастролировавший в Европе, специально приезжал в Париж, по собственному признанию, "в надежде увидеть Брижит Бардо".