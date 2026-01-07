Горнолыжный комплекс пермской базы отдыха, где упал вертолет, временно закрыли

На месте крушения работают порядка 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС

ПЕРМЬ, 7 января. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае, на территории которой произошло крушение частного вертолета, временно закрылся. Об этом сообщается на странице базы отдыха во "ВКонтакте".

"Друзья, приносим искренние извинения! На данный момент горнолыжный комплекс временно закрыт", - говорится в сообщении.

Крушение частного вертолета произошло 7 января днем на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском округе Пермского края. В результате ЧП погибли два человека, на земле разрушений нет. На месте крушения работают порядка 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.