Полет упавшего вертолета в Пермском крае мог быть несанкционированным

На место крушения выехал Пермский транспортный прокурор
12:53
обновлено 13:07
© Официальный Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

ПЕРМЬ, 7 января. /ТАСС/. Полет потерпевшего крушение вертолета в Пермском крае, по предварительной информации, мог быть несанкционированным. Об этом сообщили ТАСС в Уральской транспортной прокуратуре.

"На место крушения выехал Пермский транспортный прокурор. Обстоятельства выясняются. Предварительно, полет несанкционированный, устанавливаем", - сообщили в прокуратуре.

Падение частного двухместного вертолета произошло в Бардымском районе Пермского края на территории базы отдыха "Ашатли-парк". По информации МЧС, в результате крушения погибли два человека - пилот и пассажир.

В Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что крушение потерпел частный вертолет Robinson R44. Сотрудники ведомства проверяют соблюдение требований безопасности полетов и контролируют ход следствия. 

