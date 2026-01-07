Москвичей призвали отказаться от личного транспорта из-за непогоды

Наиболее сильные осадки ожидаются ночью и днем 9 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Жителей Москвы призвали соблюдать осторожность из-за надвигающегося мощного снегопада и усиления ветра, которые прогнозируются в столице в ближайшие дни. Об этом сообщили в Telegram-канале ​​​​​городского комплекса хозяйства.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ распространили экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве и Подмосковье, уточнив, что изменения погоды начнутся к вечеру 8 января.

В сообщении городского комплекса хозяйства москвичей попросили быть внимательными в период непогоды и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что в вечерние часы 8 января в столице начнется сильный снегопад, который продлится до утра 10 января. По его словам, осадки будут сопровождаться порывами ветра до 18 м/с, а прирост снежного покрова за двое суток превысит 30 см. Наиболее интенсивные осадки, как уточнил он, ожидаются ночью и днем 9 января.

Бирюков также сообщил, что городские службы переведены на усиленный режим работы. Уборка улиц и тротуаров будет проводиться циклично - каждые несколько часов - с применением механизированной техники и противогололедных материалов. Для этих целей задействуют необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки. Кроме того, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов несут круглосуточное дежурство и готовы оперативно реагировать на возможные повреждения линий электропередачи, падение деревьев и другие инциденты, вызванные неблагоприятными погодными условиями.

Также сообщается, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса. Приняты дополнительные меры по защите жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, а также строящихся сооружений от сильных порывов ветра.