Пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выписали из больницы

Травмы в аварии получили восемь человек

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 7 января. /ТАСС/. Мужчина и женщина, пострадавшие 22 декабря в ДТП с участием маршрутного такси, выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

"Все пострадавшие в ДТП с участием маршрутки выписаны из больницы", - сказал собеседник агентства.

22 декабря в центре Волгограда столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. Травмы в результате ДТП получили восемь человек.