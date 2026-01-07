В Вологодской области службы перевели в экстренный режим работы из-за роста ДТП

Губернатор региона Георгий Филимонов поручил докладывать о ситуации ежечасно

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Власти Вологодской области перевели все службы в экстренный режим работы из-за роста числа ДТП на фоне непогоды. Губернатор региона Георгий Филимонов поручил докладывать о ситуации ежечасно, сообщили в областном правительстве.

Ранее губернатор сообщил, что из-за непогоды четыре человека погибли в ДТП на трассах в Вологодской области всего за несколько часов. Видимость на дорогах снизилась до 50 м. В связи с этим Филимонов призвал жителей оставаться дома или пользоваться общественным транспортом.

"Губернатор перевел все службы в экстренный режим из-за непогоды <...>. Ситуация остается на постоянном контроле главы региона", - сказано в сообщении.

Руководитель региона поручил главам муниципалитетов докладывать ежечасно о развитии ситуации на дорогах, а также немедленно перевести дорожно-коммунальные силы и средства в особый режим работы с круглосуточным дежурством техники. Кроме того, ФКУ Упрдор "Холмогоры" должны ввести особый режим реагирования на трассах А-114 и А-119, где из-за гололеда и снега отмечается повышенная аварийность.